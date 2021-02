DSP Maritime : Corsica Linea et La Méridionale préssenties pour une DSP transitoire

Cette Délégation de Service Publique maritime transitoire de 22 mois, du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022, sera le prélude à une DSP de 7 ans une fois la situation sanitaire et économique apaisée. Les compagnies Corsica Linea et La Méridionale ont été retenues pour cette DSP qui concerne 5 lignes : au groupement Corsica Linea/La Méridionale la ligne Ajaccio-Marseille, à la compagnie aux bateaux rouges les liaisons entre le port phocéen et ceux de Bastia, Porto Vecchio et L’Île Rousse, et Propriano/Marseille pour la seule Méridionale. Quant aux offres de la Corsica Ferries, elles ont été jugées irrégulières au titre des critères demandés par la CdC.