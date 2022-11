DOSSIER. Sécheresse en Corse : à Bastia, un colloque pour trouver des solutions

Paradoxalement, en Corse, ce n’est pas l’eau qui manque. Patrick Rebillout insiste sur le fait que « c’est la façon dont l’eau tombe » qui change la donne. « La répartition des précipitations sur l’ensemble de l’année a évolué. Il tombe beaucoup d’eau, mais ponctuellement. Et par conséquent, on observe des événements très secs, et des longues périodes sans eau. » Exemple récent : du 1er janvier au 1er octobre 2022, il est tombé en Corse moitié moins de précipitations qu’à la normale. « Mais si ça se trouve, il va beaucoup pleuvoir en décembre, et on sera presque sur une année classique », complète le météorologue.



Dans ce contexte-là, la gestion de l’eau s’affirme plus que jamais comme un enjeu majeur. Car lors de fortes pluies, si une partie alimente les nappes phréatiques, l’autre ruisselle, en s’en va dans la Méditerranée. « C’est évident qu’il va falloir trouver des moyens de stocker l’eau dans les périodes excédentaires si on veut pouvoir en disposer dans les périodes de sécheresse », explique l’universitaire Paul Royet. « Aujourd’hui, les solutions pour stocker les plus gros volumes, ce sont les barrages. Et en Corse, on en a quand même une dizaine. Donc il faut développer une meilleure gestion des barrages existants, et probablement en construire de nouveaux. »



Pour pallier le manque d’eau, Paul Royet imagine également que dans le futur, « il faudra faire des arbitrages ». En somme : choisir à qui accorder le précieux liquide. « Dans ce cas, l’eau potable restera sûrement la priorité. Mais il me paraît évident qu’il faudra se rationner. Un peu comme ce qui se passe en ce moment avec l’électricité. »

Même si des solutions anti-sécheresse sont donc évoquées, la question de l’eau est épineuse, et augure assurément de nombreux changements dans le quotidien de chacun.



