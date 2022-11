Sécheresse : la Haute-Corse reste en alerte renforcée

Sont ainsi interdits à toute heure les usages suivants, non liés à une activité économique :



• le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles, à l’exception des véhicules professionnels

soumis à impératifs sanitaires ou techniques ;

• le remplissage des piscines privées existantes à usage familial après vidange, ainsi que les remplissages de

complément,

• le lavage des bateaux, à l’exception des bateaux professionnels soumis à impératifs sanitaires ou

techniques ;

• l’arrosage par aspersion des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément ;

• le lavage ou l’arrosage des terrasses et voies de circulation privées.





Sont interdits entre 8h et 20h les usages suivants :

• l’arrosage par dispositif de type « goutte à goutte » des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agréments ;

• l’arrosage des terrains de sport, terrains de golf, pépinières et jardins publics ;

• le lavage des voies de circulation publiques.

L’efficacité de ces mesures, applicables dès aujourd’hui, sera évaluée dans 15 jours et, de nouvelles dispositions seront prises en fonction de l’évolution de la situation.



Le non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral est passible d’une contravention de 5ième classe.





Le Préfet de la Haute-Corse invite de nouveau chacun à respecter ces mesures d’économie et à faire preuve



d’une vigilance citoyenne autour de la ressource en eau.