DOSSIER. Rentrer en Ukraine ou rester en Corse : le choix difficile des réfugiés sur l'ile

Cependant, si les réfugiés ukrainiens sont nombreux à souhaiter s'installer sur l' île , plusieurs dizaines d'autres sont déjà reparties pour l'Ukraine. "Le nombre de personnes arrivant sur le territoire ainsi que le nombre total de personnes réparties s'équilibre et donc le nombre total de personnes recensées varie peu au final " indique la préfecture de Corse-du-Sud.

Dans le département, par exemple, sur les 91 réfugiés adultes accueillis, 5 ont regagné leur pays d'origine en septembre et 6 autres partiront en octobre. 54 ont trouvé un emploi, 7 en cherchent et une dizaine de personnes envisage de passer une formation pour pouvoir parler français, condition indispensable pour pouvoir travailler.



Selon les derniers chiffres officiels, la France aurait déjà accueilli 70 000 personnes fuyant l’Ukraine.

Vendredi 30 septembre, en brandissant la menace nucléaire, Poutine a officialisé l’annexion de quatre territoires ukrainiens, après des référendums contestés et jugés "illégaux" par l’Occident et l’Ukraine. Kiev a de son côté signé une demande d’adhésion accélérée à l’OTAN, alors qu’une trentaine de civils, dont plusieurs enfants, sont morts dans une frappe russe dans le sud du pays.Ce dimanche 2 octobre pendant que Zelensky annonçait la reconquête de la ville stratégique de Lyman, pendant qu'à Rome, le Pape François avant sa prière de l’Angélus suppliait le président russe d’"arrêter la spirale de violence et de mort" en Ukraine. C’est la première fois, depuis le début du conflit, le 24 février que le Saint-Père désigne directement le président de la Fédération de Russie lors d’un discoursAlors que cette longue guerre, qui dure depuis 221 jours, s'enlise, pour des millions de réfugiés en Europe se pose la question difficile de savoir s'ils doivent de s'installer dans leur pays d'exil ou rentrer?En Corse, ils étaient environ 200 à avoir trouvé refuge, un flux d’arrivées moins important que dans d'autres régions françaises. Mais tous ont, en effet, choisi la Corse pour y retrouver de la famille ou des amis qui résidaient, déjà, dans la région.