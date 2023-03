DOSSIER. Presque 7 ans après le féminicide de sa fille, Mylène Jacquet plus que jamais engagée dans la prévention

Mylène Jacquet ne pourra jamais oublier la date du 1er mai 2016. C’est ce jour-là que la vie de cette institutrice ajaccienne a radicalement basculé. Dans la nuit, sa fille Savannah, 23 ans, a perdu la vie sous les coups de son ex-compagnon. Un drame qui mettra toute la Corse en émoi et face auquel cette mère courageuse ne voudra pas rester les bras croisés.



« Des amies avaient créé une association, car elles pensaient que j’allais avoir à faire face à énormément de frais pour tout ce qui était lié au procès. Cette structure était en dormance. Mais au bout d’un an, je me suis dit qu’il fallait organiser des actions, qu’il ne pouvait pas y avoir eu le décès de Savannah dans ces conditions et que je ne fasse rien. Comme j’avais un peu repris du poil de la bête, j’ai décidé de prendre la présidence de l’association », raconte-t-elle, « Et puis, pendant cette année, j’ai lu énormément de choses, notamment de la psychiatre Muriel Salmona qui est spécialisée dans les violences intrafamiliales et explique fort bien les choses, notamment en ce qui concerne l’état de sidération ». Au fil de ses recherches, la maman de Savannah se rend compte qu’il est très important de pouvoir expliquer au grand public les mécanismes insidieux de la violence dans un couple.



À partir de 2017, elle décide donc de structurer et d’étoffer l’association en hommage à sa fille. Au point qu’elle compte aujourd’hui une soixantaine de membres, dont un noyau dur d’une dizaine de bénévoles qui sillonnent inlassablement les routes de l’île pour faire de la prévention, notamment dans les grandes foires et évènements de l’île. « Mais nous intervenons surtout dans les établissements scolaires, car je pense qu’avant toute chose c’est auprès des jeunes qu’il faut faire de la prévention. C’est essentiel », précise la présidente de l’association Savannah. « Il me semble que plus on ira vers les jeunes, plus on aura des chances de faire baisser le nombre de féminicides. Quand on fait nos interventions dans les établissements scolaires, les jeunes me disent souvent ne pas se sentir concernés par les violences conjugales. Ils ont plutôt l’impression que ce sont les femmes déjà mariées, plus vieilles, et qui sont marquées, qui ont des bleus. Mais ils sont pourtant très concernés : on sait qu’il y a un fort pourcentage des 16-28 ans qui sont victimes de violences ! », appuie-t-elle.