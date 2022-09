DOSSIER. Nouveau chèque énergie : qui va le percevoir en Corse ?

TTC : TTC : Toutes taxes comprises

Le montant du chèque est d'au minimum 48 € et d'au maximum 277 €Concrètement, le chèque de 200 € s’adressera aux 20 % des foyers les plus modestes, selon l’Insee, les Français appartenant qui ont un niveau de vie inférieur à 13 310 € tandis que les personnes qui percevront 100 €. sont celles dont les revenus annuels sont compris entre 13 310 € et 18 610 €.Le ministère de la Transition écologique et solidaire a mis en place un simulateur sur son site Internet pour vous permettre de savoir si vous pouvez bénéficier du chèque énergie. Pour faire fonctionner l'outil de simulation du gouvernement, il suffit de renseigner votre numéro fiscal.Vous n'avez aucune démarche à faire. En effet, l'administration fiscale se charge de fixer la liste des personnes remplissant les conditions d'attribution. Cette liste est transmise à l'Agence de services et de paiement (ASP). C'est l'ASP qui adresse ensuite le chèque énergie aux personnes concernées.Le chèque énergie sera versé à la fin de l'année aux foyers concernés. Bruno Le Maire a précisé que le coût de cette mesure, déjà budgétisée, était de 1,8 milliard d'euros.LIRE AUSSI : Hausse des prix de l'énergie : les Corses résignés à payer plus