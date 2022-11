DOSSIER. Les robes de Brigitte Mattei font rêver les futures mariées corses

Ses robes au style unique sont reconnaissables entre mille. Depuis près de 20 ans, la créatrice Brigitte Mattei fait rêver les futures mariées corses. Si bien que son atelier installé à Sari d’Orcino, a déjà vu passer des centaines de femmes qui n’hésitent pas à se déplacer depuis l’autre bout de la Corse. « J’ai aussi des clientes qui viennent spécialement du continent », se ravit la créatrice. « Je reçois une ou deux fois par semaine pas plus. J’ai aussi un pied à terre à Ajaccio et également des points de vente où je peux mettre des robes en expo. S’il faut se déplacer pour rencontrer des clientes dans ces boutiques, c’est toujours possible », ajoute-t-elle.



Si à l’heure de choisir la robe qui sera la star du grand jour, de nombreuses femmes décident de faire appel à Brigitte Mattei, c’est avant tout parce qu’elle ne confectionne que du sur-mesure. « Je n’aime pas faire deux fois la même pièce », glisse-t-elle d’ailleurs. Pour ce faire, elle discute longuement avec la future épouse afin de connaître ses goûts. Un rendez-vous au cours duquel la créatrice peut aussi se rendre compte de la morphologie et de la personnalité de sa cliente pour pouvoir lui créer une robe qui lui ressemble. « On me demande beaucoup de dos nu et de dentelle. Ces derniers temps ce qui ressort beaucoup c’est aussi le style bohème », dévoile Brigitte Mattei. « Il m’arrive également de faire des robes plus simples. Mais j’aime ce qui est très féminin et je n’utilise que des matières très haut de gamme. Je pense que je démarque aussi comme cela. Je aussi brode beaucoup et je fais moi-même des pétales en soie. Ce que j’aime c’est surtout le travail des perles, de la dentelle. Je ne me sers d’ailleurs que de la dentelle de Calais, qui est utilisée par les plus grandes marques au monde », précise-t-elle en confiant encore avoir parfois des demandes qui sortent un peu du commun. « J’ai déjà fait des robes rose fuchsia, noire et blanche, ou même bleue. J’aime bien faire des choses rigolotes. J’ai aussi fait une chemise en jean et robe brodée avec des dentelles, des strass, un jupon en tutu et des Stan Smith customisées ». En plus de ces pièces savamment imaginées, Brigitte Mattei propose également des bijoux et accessoires, toujours faits main, qui viendront s’accorder parfaitement avec la robe. Un travail d’orfèvre qui lui a construit au fil des ans une réputation bien établie et qui l’a conduit à remporter de nombreux prix, dont le dernier en date le Zankyou International Wedding Awards (prix qui vient distinguer les meilleurs prestataires du secteur nuptial) qu’elle vient de recevoir une nouvelle fois.