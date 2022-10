DOSSIER. "Korsa", le docteur Taras Pankevych de Folelli, décoré par le président de l'Ukraine Zelensky

des équipes médicales de volontaires

françaises ne le rappellent en aide.

Le 16 octobre

prochain,

le médecin

partira donc à nouveau en Ukraine

pour renforcer différents services d'urgence et de chirurgie. "

La

situation est toujours très difficile, il y a de très nombreux blessés

et nous devons faire face

p

our aider au mieu

x

les militaires et les civils touchés par la guerre.

Hier, encore on dénombrait beaucoup de blessés et de morts chez les

civils,

dont 2 enfants morts dans le département de

Zaporijia

, car il y a eu des tirs précis sur une colonne

humanitaire

civile

.

Aujourd'hui, ce qui m'importe c'est que la guerre se termine,. Il est impératif que cette folie cesse, car trop de gens sont en souffrance, sinon il pourrait y avoir un risque réel de projection sur le monde entier.

" détaille

"J'ai reçu une médaille pour les vies sauvées

"

Le 17 juin, le docteur a été doublement décoré pour ses actes héroïques accomplis au plus fort de la guerre

Russo-Ukrainienne et il

a reçu chez lui en Corse, deux

médailles

l'une délivrée pa

r

le d

irecteur

de l'hôpital de guerre où il a

œuvré

pendant les combats, et l'autre accordée par le président

Zelensky

.

Sur cette décoration d'

État,

on peut lire l'inscription "Médaille pour les vies sauvées"

.

"des actes de bravoure" que le médecin a accomplis lors de sa première mission en Ukraine, et parce "qu'il n'a jamais hésité à aller sur des lignes de front très dangereuses se mettant lui-même dans des situations périlleuses",qu'il a été distingué.

"Le seul intérêt de Poutine est d'entrer dans l'Histoire"

Le docteur

T

aras

Pankevych

n'a pas manqué de réagir au

discours du maitre du Kremlin.

"Poutine a annoncé l'annexion de 4 régions , mais en réalité, pour l'instant ces départements ne sont ni entièrement

conquis

ni contrôlés par l'armée

russe

.

I

l

a peur de les perdre, il veut anticiper la réalité, pour être vu comme un conquérant afin d' agrandir encore la grande Russie"

précise le docteur

Pankevych.

Pour lui, "u

ne autre cause de cette annexion anticipée c'est la peur de perdre les territoires contrôlés par l'armée

russe

et de ne jamais pouvoir les annexer." "

Sa mégalomanie n'a pas de limites dans le mensonge et le délire

"

accuse le médecin de Folelli.

"

Face à

ses

derniers échecs au front, pour renforcer son armée, il a besoin d'annoncer une mobilisation militaire au sein de la population

civile

, donc il lui faut une motivation

légale

qui lui

permette

d'obliger la population

civile

de Russie d'aller à la guerre.

Suite à

l'

annexion des territoires Ukrainiens pour lui ça devient un territoire de Russie, c'est ainsi qu'il incite la population

civile

à mourir à la guerre en la motivant

il

met en avant la préservation du territoire Russe".

Pankevych enfonce le clou : "

Aujourd'hui, il oblige les civils qui n'ont rien à voir avec la guerre à prendre les armes en argumentant qu'il faut protéger la Russie, et contraint de nombreux prisonniers des territoires annexés qui n'ont pas d'autres choix que de se plier aux exigences de ce

dictateur,

à se mobiliser

."

"L

a Russi

e

est un pays multiethnique

, il n'y a pas de

zones

proprement dites Russes, mais une

agrégation

de plusieurs ethnies qui composent ce territoire dans lequel on trouve des

Slaves,

mais aussi en grande majorité des ethnies asiatiques.

Poutine procède au génocide de ces ethnies.

Il a aussi peur que les

Slaves

refusent de se battre contre des

Slaves

.

Il veut détruire par la guerre

ces

petites ethnies qui pourraient aspirer un jour à leur indépendance"

Poutine intervient au maximum pour la mobilisation parmi ces populations, pour qu'elles meurent au combat.

Il souhaite une population monolithe qu'il pourrait diriger comme il veut.

Il détruit les masses

civiles

et

tous

ceux qui ne pensent pas comme lui.

"Dans ce conflit, personne ne peut dire ce qui va arriver, Poutine ne tolère pas les frustrations, il ne peut tolérer l'échec. La menace nucléaire montre qu'il n'a pas d'autres choix, même si cela détruit la Russie et le Monde, ceci est la preuve qu'il n'aime pas la Russie.

Poutine n'a que faire des populations, son seul intérêt est d'entrer dans l'histoire pour qu'il soit reconnu comme un grand conquérant"

En février dernier le docteur Taras-Pierre Pankevych, médecin généraliste ukrainien qui exerce à Folelli depuis 2010, n'a pas hésité à partir pour son pays où la guerre venait d'éclater. Arrivé à Irpin, une ville au nord-ouest de la capitale, Kiev, le docteur "Korsa" a passé plusieurs mois en première ligne sur le front pour porter secours aux nombreux blessés du conflit armé.Retourné en Corse au début de l'été il a repris sa vie et ses consultations avant queTaras-Pierre PankevychEn effet c'est pourVladimir Poutine a signé l'annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie ce vendredi, après un discours d'une quarantaine de minutes prononcé au Kremlin. Une prise de parole à son image, au cours de laquelle le président russe a fait appel à l'histoire, utilisé une rhétorique anti-occidentale et opéré un renversement de situation du conflit.Dans son discours Vladimir Poutine a usé d'un classique renversement de situation : c'est l'Ukraine qui a agressé, c'est Kiev qui doit cesser le feu et revenir à la table des négociations.Mais le point de vue du docteur Korsa est, comme bien l'on pense, totalement différent.Et le docteur Tarasexplique encore le médecin de Folelli.Selon lui, "conclue le docteur Taras PankevychCes dernières heures les responsables russes ont menacé à plusieurs reprises de faire usage de l'arme nucléaire pour défendre les nouveaux territoires ukrainiens annexés vendredi.LIRE AUSSI : DOSSIER. Réfugiés ukrainiens en Corse : les associations et collectifs toujours mobilisées