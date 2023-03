DOSSIER. Hélène Davo, une magistrate chevronnée à la tête de la Cour d’Appel de Bastia

Éternellement assoiffée d’apprendre, cette travailleuse acharnée et passionnée se dit animée par « l’amour de la liberté et de l’indépendance », par son inébranlable foi « dans le changement et dans l’humain » et surtout par son aversion à l’égard des injustices. Alors, quand on lui parle des inégalités qui subsistent entre hommes et femmes et des combats qui ne manquent pas pour arriver à une égalité effective entre les sexes, elle invite en premier lieu à « être tout simplement une femme libre et à montrer par l’exemple que tout est possible » pour abattre ces murs toujours en place. « L’égalité entre les hommes et les femmes est un enjeu de société très fort. C’est la grande cause du quinquennat. C’est un combat qu’il faut continuer à mener parmi d’autres. Comme citoyenne, j’ai toujours soutenu les grands combats féministes, mais je n’ai jamais été ce qu’on appelle une militante féministe », livre-t-elle en dévoilant, du fait de son histoire personnelle, être pour sa part très engagée à titre privé pour lutter pour l’égalité des personnes en situation de handicap.Être la première femme à prendre la tête de la juridiction bastiaise ne lui a donc pas fait peur. C’est même une décision qu’elle a accueilli « avec une grande fierté ». « D’autant plus grande que je connais le rôle très important des femmes dans la société insulaire. Je pense notamment à leur rôle imminent dans la Résistance. Je découvre sur place, et je le pressentais, que les femmes ont un rôle central dans la société corse », souligne-t-elle. « Je n’ai pas le sentiment qu’être une femme à ce poste soit un handicap. Je ne rencontre sincèrement au quotidien aucune difficulté en étant femme pour exercer mes fonctions. Pas plus qu’un homme. Je n’en ai d’ailleurs jamais ressenti dans ma carrière », affirme-t-elle par ailleurs en martelant : « Il faut dire aux jeunes femmes que tout est possible et que l’on peut être et femme, et mère et être une grande professionnelle. On peut être tout à la fois. Il ne faut pas se mettre de murs artificiels, de frontières. La magistrature est un corps très féminisé et les femmes exercent de plus en plus des postes à responsabilité autrefois réservé aux hommes. Les femmes représentent 65% du corps de la magistrature. En revanche, nous ne sommes que 25% à occuper des fonctions à responsabilités. Il y a comme un plafond de verre qui s’explique en grande partie par la plus faible mobilité des femmes et le phénomène d’autocensure. Il faut le combattre ».Nul doute, qu'elle saura le faire.