DOSSIER - Enfant à haut potentiel, un jeune journaliste témoigne sur son parcours de « Funambule »

Dans cet établissement où les élèves sont poussés à développer leurs centres d’intérêt, Sébastien Bossi-Croci peut assouvir sa curiosité insatiable sans jugement, notamment vis-à-vis de l’actualité. « J’avais la passion de comprendre les choses et que l’on réponde à mes questions », livre-t-il. Dès lors, il nourrit le désir de devenir journaliste. Un rêve qu’il réalisera quelques années plus tard en créant trois entreprises dans le milieu des médias et de la communication avec des associés. De quoi lui laisser ainsi plus de latitude au quotidien. « Cela me laisse la chance de faire ce que je veux. Globalement, même si j’ai des clients, cela me laisse aussi beaucoup de liberté, la capacité d’être responsable de mes décisions », indique-t-il.



Malgré ce parcours parfois compliqué, Sébastien Bossi-Croci veut retenir qu’être à haut potentiel est avant tout une chance. « J’ai beaucoup souffert quand j’étais plus jeune, mais je ne changerai cela pour rien au monde. Cela me laisse la liberté aujourd’hui de faire des choses qui me plaisent, d’avoir fait des tas de trucs que je n’aurais pas fait sinon », sourit-il. « C’est une chance incroyable et c’est aussi pour cela que j’ai écrit ce livre. C’est pour faire comprendre aux parents que l’on ne diagnostique pas une maladie quand on dit que leur enfant est à haut potentiel. On détecte chez lui une différence dans son mode de fonctionnement, mais ce n’est pas grave. Peut-être qu’il y aura des moments où cela pourra être plus compliqué, mais à la fin on voit que c’est une chance », reprend-il. Comme un clin d’œil au destin, cet ouvrage, le jeune homme a décidé de lui donner un titre très symbolique et inspirant. « Je pense que pour être heureux il faut trouver un équilibre. Ce que le livre raconte c’est comment moi je l’ai trouvé », glisse-t-il.