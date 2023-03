DOSSIER. À travers les collages, continuer de porter la voix de celles qui ne peuvent plus parler

LIRE AUSSI

De son côté, le collectif estime avoir réalisé plus d’une centaine de collages sur l’île. Des actions coups de poing qui peuvent parfois aller jusqu’à une dizaine de collages dans une nuit. Durant ces opérations, si les colleuses souhaitent rester discrètes, c’est avant tout car leur objectif est

». «

précise Nane, selon la vision du collectif.

« de porter la parole de toutes les victimesNous avons vraiment ce principe de porter la parole des personnes qui ne peuvent pas ou plus parler ,dans le cas des féminicides. Notre but, c’est que nos actions soient visibles, mais nous ne voulons pas que nos visages soient mis dessus. Nous ne nous cachons pas, mais nous volons garder notre anonymat pour ne pas trahir le fait que ce que nous faisons n’est pas en notre nom, mais en celui de toutes les victimes »,Pour preuve, les colleuses arrivent rarement à passer inaperçues lors de leurs actions, d’autant plus qu’elles choisissent les lieux de leurs actions pour qu’ils soient le plus visibles possible. « On nous voit, on nous pose des questions, on vient tout le temps nous voir », livre la porte-parole du collectif en précisant que de nombreuses personnes viennent les féliciter ou encore les remercier. Un soutien d’une partie de la population qui transparait également de façon importante sur les réseaux sociaux. Mais l’engagement de ces femmes déterminées et courageuses pour des causes encore très taboues leur crée aussi parfois certains problèmes.« Très régulièrement lors de nos collages nous recevons des insultes, voire même des tentatives d’intimidation. Cela arrive le plus souvent quand nous collons aux abords des routes, à des endroits où il y a beaucoup de passage. Souvent, ce sont des personnes qui sont en voiture, qui passent devant nous. Plus rarement, ce sont des personnes qui s’arrêtent physiquement qui viennent nous insulter ou nous intimider vraiment frontalement. Beaucoup de personnes nous narguent, sont dans l’intimidation ou dans l’humour très mal placé. Par exemple, quand nous collions au moment de #Iwas, des jeunes hommes passaient en voiture devant nous en nous disant « nous aussi nous avons violé, vous ne saurez jamais qui on est » », déplore Nane. Plus grave, une nuit de septembre 2020, un groupe de colleuses s’est fait suivre par des individus qui ont ensuite crevé les pneus de sa voiture. « Certaines de nos colleuses se sont aussi faites reconnaitre et trouvées sur les réseaux sociaux et là, elles se sont faites insulter ou menacer de façon plus personnelle », souffle encore Nane. « Nous ne voulons pas donner de l’importance à cela, nous faisons nos actions et nous savons que cela arrivera toujours. Mais nous essayons de faire attention, de rester prudentes, en groupe, de ne pas prendre des risques infondés et nous évitons de rentrer dans la confrontation avec ce genre de personnes. Nous savons pourquoi nous faisons tout cela et ce n’est pas pour ce genre de personnes. Nous continuons notre chemin », reprend-elle.