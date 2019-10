DDmarche de l'intercommunalité de Lisula : l'heure du premier bilan

De ce fait, le Comité de pilotage*, composé de nombreux services, travaille sur cinq axes prioritaires de développement durable, décliné en dix-huit actions concrètes.

"Le comité de pilotage du suivi de la DDémarche, est une stratégie de développement durable sur laquelle est engagée la communauté de communes de Lisula-Balagne, en partenariat avec le CPIE centre Corse ( Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) A Rinnascita, et le Territoire Conseil, qui est l’union nationale des CPIE qui s’occupe de soutenir et d’accompagner un certain nombre de communautés de communes, sélectionnées tous les ans sur le plan national" explique Pierre Poli, délégué aux aménagements de l'espace et des énergies renouvelables à la CCIRB.

Les cinq axes principaux ?

Les déchets : "une question sensible sur le territoire Corse. Avec notamment la mise en place du tri au porte à porte pour les restaurateurs de Lisula, qui sont environ soixante-dix, et les restaurants scolaires du bassin de vie. Plus tard, pour les particuliers". Mais également la mise en place d’une ressourcerie et d'un composteurs collectifs.

Les transports : " nous essayons de mettre en place des moyens de transports en commun sur le bassin de vie. Des navettes au départ de L'osari jusqu'à la zone de Curbara. Des rotations quotidiennes pour les gros village vers Lisula et un transport hebdomadaire pour les village de Haute-Balagne".

L'alimentation : " de qualité et pour éviter le gaspillage alimentaire".

Les énergies renouvelables : " avec de nombreux projets en cours à l'intercommunalité. Une étude est en cours sur l’implantation d’une micro step afin de rendre autonome un village en électricité. Elle propose des micros stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) combinées à une installation photovoltaïque ou encore la location de vélos à assistance électrique".

Et enfin, la biodiversité sur un plan général.

" Aujourd'hui c'est un bilan positif. Pour la suite, nous allons nous orienter vers d'autres actions de développement durable, sur du long terme ".

---

*PETR, Garage Solidaire, DDTM, des agents de la CCIRB, des ambassadeurs du tri, la responsable du pôle environnement et développement durable, le responsable de l'accueil collectif des mineurs, Natura 2000, la directrice du CIAS,.CPIE Centre Corse, maire de Muru.

La DDmarche, outil d’accompagnement à destination des intercommunalités souhaitant s’orienter vers une stratégie de développement durable, a été mise en place par l'intercommunalité de Lisula Balagna depuis mars 2018.