Cyclisme : la 13ème édition de la Padula Bike ce dimanche à Oletta

Pour ses organisateurs ce parcours présente une variété de terrains « capables de mettre en valeur les qualités athlétiques et techniques des participants » avec pour les enfants des circuits adaptés à chaque niveau. « Cette compétition est ouverte à tous sur présentation soit d’un certificat médical de non contre-indication de la pratique du vélo en compétition soit d’une licence FCGT ou autre fédération» souligne Pascal Ladieu, le président de. « On pourra y prendre part aussi bien sur vélos musculaires que sur Vélos à Assistance Electrique » ajoute-t’ il.Les concurrents seront classés en plusieurs catégories : des « moustics (5/6 ans) aux anciens (60 ans et plus). Des juniors aux seniors (super vétérans), la boucle de 7 km sera à couvrir 4 fois. 3 fois pour les cadets, féminines et « anciens », 2 tours pour les minimes. Le Port du casque rigide avec jugulaire attachée sera obligatoire.Cette manifestation se veut aussi dans un total respect de l’environnement et tout coureur surpris en train de polluer la nature sera immédiatement sanctionné »prévient P. Ladieu. Les inscriptions se font sur le site SPORTSNCONNECT.COM jusqu') ce vendredi 25 novembre 20h.Des inscriptions seront toutefois possibles sur place, le jour J, mais avec une majoration tarifaire de 5€.