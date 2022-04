Cyclisme : Julien Ricci a remporté le Grand Prix de Porto-Vecchio en solitaire

Un périple au profil varié dont le départ et l'arrivée étaient fixés au rond point de Trinité avec un enchaînement de longues lignes droites sur la Route Territoriale 10 en direction de Bastia, un parcours plus technique jusqu'au rond point de Saint-Cyprien avant de retrouver les deux difficultés du jour à savoir les deux bosses successives de Golfo di Sogno et de Trinité qui mettaient un terme à cette boucle.





Pour ce premier rendez-vous sur route dans l'extrême sud, un contre-la-montre individuel était prévu, sur un unique tour, en matinée et une épreuve en ligne à partir de 14 heures. Les minimes devaient s'y mesurer sur un seul tour, les féminines et les masters 7/8 en avaient quatre à effectuer alors que les juniors, espoirs,

deniors et masters 1 à 6 avaient six tours à réaliser soit plus de 80 kilomètres.





Au niveau des résultats, le jeune Emilien Vaireaux licencié à Istres s'est montré le plus rapide sur le contre-la-montre-individuel du matin en s'imposant dans le temps de 20'55'', devançant Thomas Mequignon et Florent Mozziconacci.

L'après-midi, à l'issue de l'épreuve en ligne la victoire est revenue au Bastiais Julien Ricci (Team Vélosport) qui après avoir démarré au milieu de la troisième boucle a résisté durant les trois tours suivants pour l'emporter en solitaire devant Joan Monti et Sébastien Fontanabona, tous deux également licenciés au Team Véloshop.





Chez les féminines à noter au terme des quatre tours le succès de Hélène Doreau de l'ECB, alors que Philippe Biancardini (VCO) en faisait de même chez les masters 7/8. Enfin le Bonifacien Luigi Decherchi était le plus rapide en minimes.