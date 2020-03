Cuttoli : le pont fermé à la circulation à cause de la crue. Les transports scolaires perturbés

VL le Lundi 2 Mars 2020 à 18:35

A cause des pluies intenses et de la crue de la Gravona le pont de Cuttoli, sur la RD, à été fermé à la circulation ce lundi 2 mars en find après midi. Sur sa page Facebook la CAPA signale que "les transports scolaires de la commune ont pu néanmoins déposer les scolaires à destination.

Concernant les cars desservant le collège de Baleone et les lycéens : un transfert est en cours de réalisation via la commune de Bastelicaccia et les élèves seront déposés avec du retard."

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements