"Cunfinatu : Regards sur mon île...et le monde" de Pierre Poggioli

"En quelques mois, l’épidémie s’est répandue dans le monde. La Covid a mis à l’épreuve les systèmes de santé des nations, causant nombre de victimes.

Le temps s’est alors arrêté pour la population mondiale, contrainte à rester confinée, pour tenter d’endiguer la progression du virus. L’économie, quasiment à l’arrêt, a tangué malgré les mesures «à vue» des dirigeants espérant éviter un remake de 1929. Mais la pandémie, conséquence des tortures infligées à la nature, l’environnement, le climat, et donc à l’humain et au monde animal, n’est hélas qu’un avertissement.

Le consumérisme et le productivisme mènent à l’impasse, les sociétés sont plus que jamais inégalitaires, des populations entières sont abandonnées aux épidémies et contaminations, aux guerres et conflits, à la misère, la faim, la soif… Le profit à tout prix étant le seul moteur du nouveau monde, sur fond de mondialisation économique et financière, au bénéfice partout d’une minorité avide, inhumaine et irresponsable.

Et si l’humain, en Corse comme ailleurs, ne se remet pas en question, et ne remet pas en question les systèmes dirigeant ce monde, d’autres virus, d‘autres crises sanitaires autrement plus graves nous attendent et attendent les générations futures auxquelles on laissera un monde en perdition et sans avenir".

