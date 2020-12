"Culture en danger" : une manifestation de soutien aux professionnels du spectacle à l'Ile-Rousse

Il y avait foule en fin d'après-midi devant le cinéma Fogata à l'Ile-Rousse où professionnels, représentants d'associations, spectateurs musiciens et acteurs culturels se sont rassemblés pour exprimer leur colère vis-à-vis de mesures « injustes » prises par le gouvernement, à commencer par la non-réouverture de tout lieu culturel pour encore au moins trois semaines. Une décision aux effets dévastateurs que tous ont du mal à comprendre et qu'ils ressentent comme un acharnement. "Ce Gouvernement veut notre peau, ni plus ni moins" entend t-on dans la foule déterminée à se faire entendre.



Musiciens de tous bords, la Fracada Balanina sont également présents pour défendre la culture et donner le ton à ce rassemblement. Une initiative citoyenne qui dans le cadre de l'appel national lancé par le monde culturel.

Trois personnes: Laurent Billard, Linda Calderon et Ceccé Acquaviva, directeur du cinéma ont pris la parole pour remercier la foule pour son soutien mais aussi pour exprimer leurs inquiétudes pour l'ensemble des métiers de la culture.



Et comme pour symboliser cette dramatique situation, c'est le film "Les temps modernes" de Charlie Chaplin qui était diffusé sur la façade du cinéma.

Egalement projetée sur les murs, cette phrase d'Albert Camus: " Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude" était également reprise par les participants.