Crise des déchets : la CAB met à disposition deux terrains pour le stockage des balles

Au conseil communautaire de l'agglomération bastiaise, la crise des déchets s'est invitée dans les débats de ce lundi 16 décembre. Aujourd'hui, plus de 400 kilos de déchets sont toujours dans les rues bastiaises. Dans l'attente d'un déblocage du site de Viggianello, la CAB a mis à disposition du Syvadec deux de ses parcelles à Teghime et Erbajolo. Il y aura donc plus de 9 000 m2, pour stocker les balles (blocs de déchets compressés pesant une tonne).





Cependant cette méthode est "palliative" selon François Tatti, président de la communauté d'agglomération de Bastia (CAB). Ce dernier affirme que cette solution ne sera pas permanente : "Mettre en balle 400 balles par jour ce n'est pas une solution à long terme. C'est une méthode très coûteuse, la mise en balle c'est 35 000 euros par jour payés par les contribuables sans compter l'aménagement des sites d’entrepôts des balles. De plus, notre capacité de mise en balle est limitée "





La commune de Bastia produit 60 tonnes de déchets par jour. A la CAB, la gestion des déchets est source d'inquiétude puisque le site de Teghime a été fermé lors des épisodes de vents violents du 13 décembre et des pannes de machines. Guy Armanet, vice président en charge de la collecte des déchets au Syndicat de valorisation des déchets en Corse (SYVADEC), est catégorique : "Les déchets doivent être l’affaire de tous, il faut conventionner le plus rapidement possible. Il n'y a pas de temps à perdre."





François Tatti reste optimiste quant au devenir du trie sélectif : "Nous avons adopté la bonne méthode. Lors de ce mandat, nous avons vu une augmentation de 42% de recyclage à la CAB soit 4 000 tonnes de déchets en moins. L’incitation progressive, est une bonne politique même si nous avons encore une marge de progression importante."



Le président de la CAB a réaffirmé son souhait de passer d’ici un an et demi au trie au porte à porte qui a fait ses preuves dans les habitations individuelles où il est déjà en place depuis un an. Pierre Savelli, maire de Bastia, rappelle que "dans près de 80% de la ville il n'y a pas le porte à porte." François Tatti a également évoqué la possibilité de la redevance incitative : "demain celui qui trie paiera moins que celui qui ne trie pas".