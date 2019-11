Crise de déchets : Core in Fronte débloque l'accès à Viggianello

Maria Bettina Colonna le Mercredi 20 Novembre 2019 à 09:35

Ce mercredi 20 novembre, au 13 ème jour de blocage du centre d'enfouissement de déchets de Viggianello, une vingtaine de militants de Core in Fronte a débloqué l'accès "pour éviter la crise sanitaire ".

Fermé par le Syvadec "pour des raisons de sécurité" depuis le 8 novembre, quand les manifestants du collectif Valincu Lindu ont commencé leur protestation, Viggianello ne reçoit plus de camions depuis treize jours et la crise de déchets sur l'ile devient bien réelle .

Core in Fronte accuse le Syvadec d'avoir fermé le site avec des prétextes fallacieux. La réaction du Syndicat a été immédiate. Le Syvadec a fait refermer aussitôt le site après le passage d'un camion en provenance de Sartene. La gendarmerie est également sur place

