Crédit à la consommation : est-ce réellement une bonne idée ?

Pour financer vos travaux, vos études, la rentrée scolaire de vos enfants, l’achat d’un électroménager, d’une voiture… prendre un credit à la consommation chez LoanScouter constitue une option. C’est une alternative qui exige la conclusion d’un contrat avec un établissement financier. Ce contrat vous permettra d’emprunter une somme d’argent ne pouvant dépasser 75 000 € que vous vous engagerez à rembourser sur une période échelonnée (au-delà de 3 mois).





Crédit à la consommation : différents types

Avant de contracter un crédit à la consommation, il faut connaître les différents types qui existent sur le marché. Le crédit affecté et le crédit non affecté sont les 2 principaux prêts à la consommation.







Le crédit affecté

Ce type de prêt sert à financer un seul et unique bien tel qu’un voyage, un bateau, une voiture, des vacances, un évènement, des impôts ou une rénovation de maison. L’emprunteur doit alors justifier l’usage auquel il destinera le prêt.



À titre illustratif, si vous faites la demande d’un crédit auto pour une marque de voiture déterminée, ce crédit à la consommation ne servira qu’à l’acquisition de cette voiture. Il ne peut être destiné à l’achat d’un autre type de véhicule ou au financement d’autre projet. C’est également le cas lorsque vous contractez un prêt travaux de restructuration de bâtiment. Ce sont uniquement les travaux de rénovation indiqués au contrat qui sont couverts par le montant du crédit.



Si vous optez pour le prêt affecté, il ne vous sera donc pas possible de financer en même temps plus d’un projet. La contrainte est qu’il vous faudra souscrire un crédit pour chacun de vos projets.







Le crédit non affecté

Avec ce crédit à la consommation, l’emprunteur dispose d’une totale liberté quant à son affectation. Le montant du prêt peut servir au financement des besoins librement choisis avec possibilité de financer plusieurs projets à la fois. Les crédits non affectés les plus connus sont le prêt personnel et le crédit renouvelable ou crédit revolving. Mais, il y a aussi :



le microcrédit personnel ;

le prêt viager hypothécaire ;

le prêt gratuit ;

la location avec option d’achat (LOA).

La LOA a une certaine particularité. En effet, le montant emprunté sert à louer des voitures ou des ordinateurs ; de ce fait, elle est considérée comme un crédit à la consommation. Cependant, il convient de préciser qu’elle n’est pas vraiment un crédit. Car, le montant consenti dans le contrat de location n’est accompagné d’aucun taux d’intérêt. De plus, ce montant payable en plusieurs tranches est versé au prêteur jusqu’au terme du contrat.







Comment obtenir rapidement un crédit à la consommation en ligne ?

Besoin de contracter un prêt à la consommation pour financer l’achat d’une nouvelle télévision ou la décoration de votre logement ? Vous devez avant tout comparer les offres des différents établissements financiers en ligne. C’est une étape importante qui vous permettra de trouver le meilleur crédit à la consommation en ligne avec un taux d’intérêt très compétitif.



Vous aurez également plus de détails sur comment améliorer vos finances personnelles grâce aux conseils d’un expert financier. Celui-ci vous accompagnera même dans le remboursement rapide de vos prêts.