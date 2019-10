Crash de la Caravelle Ajaccio-Nice : Les familles des victimes reçues à l'Elysée

C'est la première fois en 51 ans que la voix des représentants des familles des victimes du tragique crash de la Caravelle Ajaccio-Nice se fait entendre au palais de l'Elysée.Mathieu Paoli et Louis Paoli qui luttent inlassablement pour faire faire toute la lumière sur le crash du vol Ajaccio-Nice, survenu le 11 septembre 1968, ont, enfin, eu l'écoute du président de la République.Il y a quelques semaines en effet Emmanuel Macron a demandé à la ministre des Armées Florence Parly de saisir la commission de la Défense nationale afin d’obtenir la levée du secret défense sur des documents classifiés.51 ans après ce drame, qui a coûté la vie à 95 personnes, leur démarche est donc parvenue au plus sommet de l'Etat et ce Vendredi ils ont rappelé à Patrick Strzoda, ancien préfet de Corse et actuel directeur de cabinet d'Emmanuel Macron mais aussi à la conseillère à la justice de l'Elysée et au chef d'Etat-Major du président de la République, le sens de leur démarche pour essayer d'obtenir, enfin, la levée du secret défenseUn tir de missile a-t-il abattu l’avion comme le pensent les familles de victimes - et non un simple accident - est-il à l'origine du crash ?Deux heures d'échanges au terme desquelles les représentants des familles des victimes, en quête de vérité, ont selon, leurs avocats pris en compteainsi que "communiquer et trouver le plus rapidement possible les éléments classifiés que nous réclamons" comme ils l'ont indiqué à Nice-Matin