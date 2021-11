Covid : la 5e vague déferle sur les hôpitaux corses

La cinquième vague a commencé a submerger les hôpitaux corses et en quelques jours la situation s'est considérablement dégradée à Bastia et Ajaccio où le taux d'occupation des lits en réanimation est de 100%. "Le débordement du système de santé est très probable" a affirmé ce vendredi 26 novembre la directrice de l'agence régionale de la Santé de Corse lors d'une conférence de presse tenue avec les préfets afin d'annoncer des restrictions supplémentaires face à la flambée de la énième vague de Covid qui déferle sur l'ile.Ce vendredi, selon les données de Santé Publique France, 25 patients sont hospitalisés, dont deux en réanimation à Bastia et 19, dont 5 en réanimation à Ajaccio. Face à cette situation le centre hospitalier de Falconaja aa indiqué , Marie-Hélène Lecenne qui explique que cette réorganisation doit permettre d'atteindre plus lits disponibles en réanimation pour accueillir les patients qui vont continuer d'arriver pendant les semaines à venir. La crainte des autorités, qui estiment que les contaminations continueront de progresser dans les prochaines semaines, c'est que la tension hospitalière monte encore d'un cran dans les hôpitaux corses à cause de l’épidémie de bronchiolite et de grippe, et que comme l'été dernier des transferts de patients aient lieu.Comme pour la précédente vague de l’été dernier à nouvelle prise en charge, c'est le même constat : 100% des patients hospitalisés en réanimation, soins intensifs ou soins critiques ne sont pas vaccinés ou n’ont pas un schéma de vaccination complet, indique l'ARS qui appelle les récalcitrants à la vaccination. Sur l’île, malgré un taux d’incidence en hausse depuis plusieurs semaines, qui se situe ce vendredi à 305 cas pour 100 000 habitants, la courbe des vaccinations n'augmente plus que très légèrement. En revanche 34% de la population corse a reçu une troisième dose.Pour répondre à l’augmentation de demandes de rendez-vous qui a eu lieu après les annonces gouvernementales de jeudi dernier, l’ARS de Corse en partenariat avec les collectivités locales à publié une liste de centres où à partir de ce samedi on pourra se faire vacciner.