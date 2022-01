Covid en Corse : 7 884 nouveaux cas et 7 décès en une semaine

Le nombre de nouveaux cas est aussi en baisse, après le record atteint la deuxième semaine de l'année avec 9 014 nouveaux cas positifs de Covid, les nouveaux cas enregistrés en l'espace de 7 jours, entre 12 janvier et le 19 janvier sont 7 884 , soit en moyenne 1 126 cas quotidiens.

Entre le 12 janvier et le 19 janvier, on déplore 7 décès.Concernant les hospitalisations, le nombre en hospitalisation conventionnelle augmente légèrement par rapport à la semaine précédente, tandis que celui en réanimation reste stable : 87 nouvelles admissions au cours de la semaine dont 14 nouvelles admissions en réanimation. Actuellement 114 patients (contre 83 la semaine dernière) sont hospitalisés en Corse avec une moyenne d’âge de 75,2 ans. 19 personnes sont hospitalisées en réanimation avec une moyenne d’âge de 64,7 ans. 89 % des patients hospitalisés en réanimation/Soins intensifs/Soins critiques ne sont pas vaccinés ou n’ont pas reçu la dose de rappel (données du CHA et CHB).Au 19 janvier, en Corse, en Corse, 76,6 % des plus de 12 ans ont reçu une primo-vaccination complète et 48,9 % ont reçu une dose de rappel. 12 622 injections on été effectuées au cours de la semaine dont 1 102 nouvelles vaccination (1ère dose) et 10 782 doses de rappel.