Covid - Plan de transport aménagé aux chemins de fer de la Corse

Dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire, nous sommes contraints d'adapter notre offre de transport. Les Chemins de Fer de la Corse vont, dès ce lundi 27 décembre 2021 mettre en place un plan de transport aménagé permettant d'assurer sur l'ensemble du réseau la continuité du service public.





Au vu du caractère imprévisible de l'évolution de la situation sanitaire, d'autres adaptations de desserte pourraient s'avérer nécessaires au cours des prochains jours. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de ces modifications, mais nous vous invitons à consulter régulièrement les horaires des trains mis à jour et à suivre nos communications diffusées via les réseaux sociaux et le site internet www.cf-corse.corsica.





Les CFC restent pleinement mobilisés afin de proposer pour la rentrée du 3 Janvier 2022, une consistance du service répondant au plus près aux besoins de mobilités des insulaires (scolaires, étudiants, travailleurs, etc).