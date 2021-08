Covid-19 : vers de nouvelles mesures en Corse ?

La situation épidémique en Corse s'est encore dégradée ces derniers jours, on compte actuellement 647 cas pour 100.000 habitants (225 au niveau national) sur la semaine écoulée, selon les chiffres de Santé publique France.Un taux d'incidence particulièrement élevé en Haute-Corse, 847 cas pour 100.000 habitants (422 en Corse-du-Sud) qui a atteint un niveau qui n’avait jamais été observé sur l'ile. Ce chiffre est le plus élevé de France métropolitaine suivi par les Alpes Maritimes (746) , le Hérault (615), lles Bouches-du-Rhone (584), le Var (528). De ce fait, en plus des mesures sanitaires récemment prises par la préfecture et l'entrée en vigueur du pass sanitaire, d'autres mesures pourraient être prises sur l'île pour freiner cette situation. Les deux préfets de l’île avaient d'ailleurs convié la presse ce 3 août pour "évoquer la situation sanitaire ainsi que des nouvelles mesures de freinage". Les conférences de presse ont été annulées vers 15 heures , quelques heures après la rédaction de cet article, et reportées à une date ultérieure.Parmi les mesures possibles qui pourraient être prises bientôt il y a l’annulation des évènements festifs type concerts ou festivals ou encore une fermeture des établissements type bar et restaurants à minuit. Cette dernière éventualité avait été évoquée lors d'une conférence de presse en date du lundi 26 juillet par François Ravier, le préfet de Haute-Corse.Pour rappel, le préfet de Guadeloupe a annoncé ce mardi 3 août qu'à partir de ce mercredi, l'île sera reconfinée pour une durée d'au moins trois semaines. Là-bas, le taux d'incidence est de 750 cas pour 100 000 habitants, moins élevé qu'en Haute-Corse.