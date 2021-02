Covid-19 : un nouveau décès et un cluster supplémentaire ce lundi en Corse

L'agence régionale de la Santé fait état de 8 nouveaux tests positifs au RT-PCR et TRA (1 en Corse-du-Sud et 7 en Haute-Corse). Si les chiffres de ce lundi sont encourageants c'est parce qu'ils sont partiels, en raison notamment de la fermeture dominicale des laboratoires. Selon le dernier bulletin publié ce lundi par l'ARS de Corse, le taux de positivité sur 7 jours glissants est de 2,6% .



Selon les données de ce 8 février les hospitalisations sont en hausse avec 56 patients hospitalisés (2 de plus que la veille). Côté réanimations on enregistre aussi légère une hausse de 1 patients par rapport à hier : 5 personnes se trouvent actuellement en soins intensifs ou réanimation à Bastia, aucune à Ajaccio.



Malheureusement le bilan épidémiologique fait état d'un nouveau décès de plus par rapport à la veille, la nouvelle victime de la Covid est un homme de 76 ans qui est décédé en Haute-Corse.

Le nombre de morts depuis le début de l'épidémie est de 157.



L'ARS indique aussi qu'un nouveau cluster a été identifié dans un établissement de santé de la Haute-Corse.