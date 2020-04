Covid-19 : tous les laboratoires, même vétérinaires, pourront aider au dépistage

"Laboratoires hospitaliers, de ville, départementaux, vétérinaires, de recherche, de gendarmerie, de police. J’entends et salue ceux qui se portent volontaires pour participer à l’effort national de tests Covid-19. Autorisations ce week-end. Mobilisation des ressources dès lundi, avait tweeté Olivier Véran vendredi 3 avril en répondant à l'appel de nombreux laboratoires hors biologie médicale, notamment vétérinaires, qui réclamaient avec insistance d’être autorisés à réaliser des tests de dépistage du Covid-19.

​Ce weekend le ministre de a Santé et des Solidarités a confirmé "au cours de ce week-end, les dispositions réglementaires nécessaires seront prises pour permettre à ces laboratoires, partout où les ARS identifieront un besoin, de réaliser les opérations matérielles de tests, dans le cadre d’un partenariat organisé avec un laboratoire de biologie médicale, un dispositif qui garantira la bonne réalisation des opérations et le respect des normes et bonnes pratiques."