Covid 19 : recours au télétravail obligatoire à raison de 3 jours par semaine

"La situation sanitaire est extrêmement tendue en France et en Europe. Alors que la 5e vague portée par le variant Delta est loin d'être terminée, une nouvelle vague déferle avec Omicron.

"Le taux d'incidence national est supérieur à 700, au plus haut depuis le début de la crise " a précisé d'emblée le Premier ministre.

"Pour faire face à cette situation, la vaccination reste au cœur de notre stratégie. Si la vaccination n'empêche ni d'être contaminée ni de transmettre la maladie, elle réduit ces risques mais surtout elle prémunie contre les formes graves de la maladie et cela reste vrai pour le variant Omicron. La vaccination nous protège, elle protège les autres et les services de santé soumis à très rude épreuve " a martelé Jean Castex.

Pour lui, "l'élément clé reste la vaccination. Nous faisons tout pour l'accélérer et la renforcer. Dès demain matin (mardi 28 décembre), suivant la recommandation de la HAS (Haute Autorité de santé), il suffira de trois mois après votre 2e injection ou de votre 1ère si vous avez eu le Covid pour bénéficier de votre rappel." "





"Accroître encore et encore la vaccination est un défi qui est devant nous. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi qui va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Dans les lieux où ce pass s'applique depuis plusieurs mois, il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer. La production d'un test ne suffira plus. Cette nouvelle règle, si elle est votée par le Parlement, s'appliquera à partir du 15 janvier prochain."



"Grands rassemblements sous contrôle"

""Nous devons aussi adapter nos mesures pour faire face aux deux vagues liées au Delta et à Omicron qui nous atteignent au même moment. [...] Nous sommes engagés dans une course contre la montre face à Omicron."

Pour freiner Omicron une série de mesures a été arrêtée.

Elles seront en vigueur des lundi prochain.



Les grands rassemblements seront limités à 2 000 personnes max en intérieur, 5 000 en extérieur.





La consommation d'aliments seront interdits dans les cinémas, la consommation ne pourra plus se faire debout dans les bars. Les concerts debout sont également interdits





À compter de la rentrée, et pour 3 semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire dans toutes les entreprises quand c'est possible, à raison de 3 jours par semaine.





Retour du port du masque obligatoire dans certains quartiers. Il appartiendra au préfet de prendre les décisions en conséquence. Le port du masque sera obligatoire, notamment, durant les séances de cinéma.







"Nous ne reporterons pas la rentrée, ni ne basculerons les collèges et lycées en distanciel" a souligné Jean Castex





Mais ", nous devons aussi adapter nos mesures pour faire face aux deux vagues liées au Delta et à Omicron qui nous atteignent au même moment. [...] Nous sommes engagés dans une course contre la montre face à Omicron."





Le Premier ministre a encore souligné que "les règles nouvelles (concernant l'isolement) seront prises en fin de semaine. Il s'agira d'adapter ces durées en fonction du variant et de faire peser une contrainte moindre sur les personnes vaccinées."



Jean Castex a aussi prévenu durant son intervention :" le faux pass sanitaire est un acte délibéré de mise en danger d'autrui. Aucune conviction personnelle ne saurait le justifier." Les sanctions seront durcies."

A retenir encore que Outre-mer : 'l'état d'urgence sanitaire sera déclaré à La Réunion et prolongé en Martinique."



"Nous devons poursuivre nos efforts dans un combat qui peu, parfois, sembler sans fin. Mais ce combat nous le gagnerons. Restons mobilisés, rassemblés, déterminés. Il n'y a pas d'autres voies pour faire face et surmonter cette pandémie" a ajouté Jean Castex avant de passer le relais à Olivier Veran