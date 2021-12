Covid-19 : plus de 200.000 nouvelles contaminations ce mercredi en France, un nouveau record

Précisément, 208.099 cas ont été enregistrés dans les dernières 24 heures en France, "des chiffres qui donnent le vertige", a commenté le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'une audition à l'Assemblée nationale.



En moyenne, sur les sept derniers jours, ce sont 105.190 personnes qui ont été dépistées positives quotidiennement. "Nous faisons face à deux ennemis", Delta qui n'a pas dit son dernier mot, a souligné le ministre, ainsi que "le variant Omicron, et là je ne parlerai plus de vague. J'ai parlé de lame de fond."





La tension monte dans les hôpitaux

La tension continue de monter dans les hôpitaux alors que le nombre des lits occupés mercredi par des malades du Covid en France passe à 17.856 (contre 17.405 la veille), avec 1.949 nouvelles hospitalisations. Un peu plus de 650.000 personnes ont en outre reçu une injection de vaccin contre le Covid-19 mercredi: 48.535 premières injections et 575.532 doses de rappel.

Au total, 51.711.014 personnes disposent d'un schéma vaccinal complet (76,7 % de la population totale) depuis le début de la campagne de vaccination en France. Et 23.635.447 ont reçu une dose de rappel.

Face à la flambée des contaminations, "10% de la population française est cas contact" et les non-vaccinés ont "peu de chances de passer entre les gouttes, le virus circule trop", a estimé le ministre de la Santé qui lundi soir avait pronostiqué que "nous pourrions atteindre plus de 250.000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier".