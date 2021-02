Covid-19 : les vaccins Moderna et Astrazeneca arrivent en Corse

La Corse peut compter sur un arsenal vaccinal diversifié pour lutter contre le Covid. depuis la livraison, toute récente, de deux nouveaux vaccins : Moderna et AstraZeneca.

Une première livraison de 4.400 doses Les hôpitaux de Bastia et Ajaccio où les vaccins sont toqués ont reçu cette smroane 1.200 doses Morerna et 3.200 flacons Astrazeneca précise ll'AERS de Corse ce jeudi 11 février dans un communiqué. "Le vaccin Moderna, réservé comme le vaccin Pfizer, aux personnes de plus de 75 ans, sera pour l’instant administré uniquement dans le nouveau centre de Baléone ouvert ce jour. Les rendez-vous ont été organisés en lien avec les communes du secteur." indique l'agence régionale de la santé dans la note presse. "Le vaccin Astrazeneca, dont la logistique est moins contraignante, s’adressera dans un premier temps aux professionnels de santé, aides à domicile et pompiers de moins de 65 ans."





De nouveaux rendez-vous en mars prochain

Les livraisons des trois vaccins (Pfizer, Moderna et Astra Zeneca) devraient s’intensifier le mois prochain, les centres de vaccination insulaires seront informés ce vendredi de leur dotation en vaccin Pfizer dans un 1er temps. En fonction des centres, ces nouvelles doses permettront d’absorber les listes d’attente ou de proposer de nouveaux rendez-vous pour les 1ères injections.





Le nombre de vaccinés

14 149 personnes ont été vaccinées depuis le 6 janvier en Corse, 2656 ont reçu les deux doses du vaccin.



Un rendez-vous est obligatoire pour être vacciné

L'ARS rappelle qu’il ne faut pas se rendre directement dans les centres de vaccination sans avoir au préalable pris un RDV, soit par téléphone soit en ligne. En effet, il est inutile de créer des attroupements en période de circulation du virus. Ainsi, afin de permettre le bon déroulement de la campagne, l’agence demande aux candidats à la vaccination de respecter les modalités de prises de rendez-vous et les recommandations de priorisation des publics cibles.