Covid-19 : les pharmaciens corses sont aussi en première ligne

Une population confinée chez elle depuis trois semaines. Mais pas tout le monde. Soignants, personnels de supermarchés etc. continuent à œuvrer pour le bien collectif. Les pharmaciens, eux aussi, sont des maillons essentiels dans cette crise. En première ligne également que ce soit avec la population mais aussi avec les infirmiers. J

ean-Luc Poli dirige la pharmacie de Pietralba.

Dès le premier jour, ce dernier a pris la mesure de la sécurité pour son équipe comme pour les clients.



« Nous avons placé des marquages au sol et nous ne laissons entrer que trois personnes maximum. Ces dernières sont accueillies par notre équipe et dirigées vers les marquages. Nous sommes en effectif restreint et malgré cela nous avons plus de travail. Nous désinfectons tout notre local toutes les heures. L

a fréquentation a certes un peu baissé mais nous recevons quand même entre 200 et 300 personnes par jour. Nous avons également mis en place un système de drive et des livraisons à domicile pour les personnes les plus âgées qui ne peuvent se déplacer. Nous avons un rôle social à jouer, nous devons gérer les inquiétudes des clients mais aussi leurs humeurs. Certains sont un peu agressifs quand on leur dit que les masques sont en priorité pour les soignants ».



Du coté professionnel, Jean-Luc Poli est très impliqué puisqu’il a fabriqué lui-même son propre gel hydroalcoolique qui est parti très vite malgré les 100 litres générés. D’un point de vue plus personnel, tenir sa pharmacie quoiqu’il arrive ne l’empêche pas de vivre la situation de manière difficile humainement parlant. « Je suis conscient de la prise de risque même si nous appliquons toutes les mesures de sécurité. Nous disposons de très peu de matériel pour nous préserver contrairement à ce que les gens peuvent penser. Je prends environ trois douches par jours pour plus de sécurité. Je pense aux personnes âgées de ma famille qui sont fragiles et qu’il faut protéger ».

Malgré leurs inquiétudes personnelles, les pharmaciens continuent, eux aussi, à être en première ligne de cette crise sanitaire et veillent à ce que chacun puissent avoir accès à son traitement.