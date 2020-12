Covid-19 : les laboratoires corses pris d'assaut avant les fêtes

A quelques jours des vacances de Noël, les laboratoires de ville débordent à nouveau de patients désireux de se faire tester avant les fêtes de fin d'année. "Les carnets de rendez-vous sont pleins, nous avons à nouveau la tête dans le guidon", assure le docteur Jean-Michel Vialle, directeur des laboratoires du même nom.



Pendant un mois, les laboratoires Vialle (9 sites de dépistages en Haute-Corse) réalisaient 300 tests par jour. Cela représentait une "belle accalmie" par rapport aux mois précédents. Mais le repos aura été de courte durée car depuis cette semaine du 14 décembre, la demande de tests PCR est repartie en flèche atteignant 500 tests par jour soit 67% de plus que lors des 7 jours précédents. Pendant la semaine de Noël, les laboratoires attendent 1 000 personnes par jour soit le double des affluences enregistrées jusque-là.



Des tests pour partir sur le continent



Si les laboratoires ont été pris d'assaut c'est que les Corses ont besoin de leur test PCR pour pouvoir rejoindre leur famille sur le continent. "Pendant cette semaine du 14 décembre, les gens venaient se faire tester pour voyager et rejoindre les leurs en Italie, au Portugal ou bien au Maroc", explique Jean-Michel Vialle. A contrario, lors de la semaine du réveillon, les insulaires seront majoritaires dans les files d'attente des laboratoires. Les Corses veulent ainsi s'assurer de ne pas contaminer les anciens et les personnes vulnérables, lors du repas du réveillon.

De son côté, le conseil scientifique recommande l'auto-confinement avant les fêtes, et le test en cas de symptômes ou si des risques ont été pris.



Du personnel en continu pour répondre à la demande



Pour faire face à cette forte sollicitation, les laboratoires mobilisent tout leur personnel durant toutes les vacances (environ 100 personnes sur les 9 sites). Malheureusement, les équipes ne sont pas non plus extensibles. "On a nos limites, mais on fera au maximum", poursuit le médecin biologiste.



Les laboratoires resteront ouverts pour faire face à une autre demande, celle du retour de vacances les 2 et 3 janvier prochains. "Le problème de la 3ème vague a l’issue des vacances nous guette, alors nous nous tenons à disposition des personnels à risques comme les soignants, les employés en Ehpad ainsi que les professeurs pour les tester avant la reprise", assure Jean-Michel Vialle.



Toutefois, le biologiste rappelle qu'au-delà des tests, les gestes barrières restent primordiaux pour éviter les contaminations pendant les fêtes.