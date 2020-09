Covid-19 : les bars et restaurants de Haute-Corse doivent fermer à minuit

Depuis le classement du département en zone de circulation active de la Covid-19 plusieurs mesures ont été décidées afin de freiner la propagation du virus.Toutefois, plusieurs critères comme le taux d’incidence (91,6 % alors que la moyenne nationale est de 83,8 %) et le taux de positivité (9,6 % alors que la valeur nationale est de 6,2%) conduisent à prendre de nouvelles mesures afin de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion alors qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités du système médical départemental.Les mesures suivantes s’appliqueront à compter du vendredi 18 septembre jusqu’au dimanche 18 octobre 2020 inclus, dans tout le département :- lessont fermés, tous les jours, de minuit à 6h. Cette mesure de fermeture s’applique à tous les restaurants et les débits de boissons, notamment ceux installés dans les établissements recevant du public ;- lal à emporter est interdite de 23h à 6h;le transport et la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdits de 23h à 6h ;- lasont interdites dans les enceintes sportives, notamment dans les espaces réceptifs.Plus d'informations