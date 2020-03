Covid-19 : les arrêtés municipaux de Calvi prolongés jusqu'au 30 avril 2020

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du COVID-19, la municipalité de Calvi a été amenée le 21 mars dernier à prendre certaines mesures d'interdiction concernant l'accès à la plage et de la promenade en bois, ou encore de la circulation et du stationnement des véhicules dans la pinède de Calvi.

Ces interdictions seront prolongées à compter du 1er avril 2020 et ce jusqu'au 30 avril.

Par ailleurs, toujours à compter du mercredi 1er avril à 12 heures et ce jusqu'au 30 avril, tous les services de la mairie et du CCAS seront fermés au public.

L'ensemble des personnels municipaux sera confiné chez lui, à l'exception de ceux mis à disposition de leur hiérarchie respective