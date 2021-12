Covid-19: le variant Omicron désormais majoritaire en France

Le variant Omicron est désormais majoritaire parmi les infections au Covid-19 en France, où le virus a connu une "progression importante" ces derniers jours, constate Santé publique France dans sa dernière enquête hebdomadaire, publiée jeudi 30 décembre dans la soirée. « 62,4 % des tests criblés montraient un profil compatible avec le variant Omicron » au début de la semaine, contre 15 % la précédente, observe l’agence publique.

Santé publique France note, en outre, que le taux d’incidence (nombre de cas par semaine pour 100 000 habitants) est « supérieur à 1 000 (…) en Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et Auvergne-Rhône-Alpes ». Le seuil d’alerte est de 50 cas pour 100 000 habitants.

Cette progression du variant B.1.1.529, appelé « Omicron », était attendue, car il est particulièrement contagieux et était déjà devenu majoritaire dans d’autres pays comme le Royaume-Uni ou le Portugal. Il contribue à la flambée actuelle de cas – plus de 200 000 par jour en France mercredi et jeudi.



Hospitalisations

Au total, les hôpitaux français accueillent 18 321 patients atteints du Covid-19, dont 1 922 nouveaux admis uniquement entre mercredi et jeudi, et plus de 3 500 malades en soins critiques.



Des nouvelles mesures

Le gouvernement a annoncé lundi dernier de nouvelles mesures de restrictions sanitaires comme le recours obligatoire au télétravail dans les entreprises concernées ou le retour des jauges pour les événements publics. L'exécutif a également décidé d'accélérer le calendrier pour le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, qui sera discuté dès lundi 3 janvier à l'Assemblée nationale puis le 5 janvier au Sénat avec une mise en œuvre espérée le 15 janvier.