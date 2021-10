Covid-19 : le nombre de décès en hausse de 8,2% en Corse

Du 1er juin au 20 septembre 2021, 178 075 décès, toutes causes confondues, sont enregistrés en France à la date du 1ᵉʳ octobre 2021, soit 3 % de plus qu’en 2019 (+ 5 799 décès). Ce nombre qui est toutefois encore provisoire et sera révisé à la hausse dans les prochaines semaines, est encore plus important en Corse où selon les données publiées par l'Insee on enregistre sur la même période une hausse de la mortalité de 8,2% et plus précisément 7,8% en Haute-Corse et 8,6% en Corse-du-Sud.