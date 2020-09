Covid-19 : le GFCA Volley annonce huit cas positifs parmi ses joueurs

Le communiqué



En dépit de toutes les préventions sanitaires prises par le club, des joueurs du collectif ont présenté des symptômes de la Covid-19.

Dès l’apparition des premiers symptômes l’ensemble de l’équipe et du staff a été mis à l’isolement.

Afin d’éviter la propagation du virus le staff technique et le staff médical ont décidé d’arrêter toute activité de l’équipe professionnelle jusqu’à nouvel ordre.

Des tests PCR ont été effectués sur tous les membres de l’équipe, des dirigeants, du staff technique et médical.

Huit joueurs ont été testés positifs et maintenus à l’isolement.

Le GFCA Volley Ball est contraint d’annuler son déplacement au tournoi de préparation à Avignon.