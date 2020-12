Covid-19 : la baisse des hospitalisations se poursuit en Corse

C.-V. M le Lundi 7 Décembre 2020 à 16:48

Lentement mais sûrement la baisse des hospitalisations se poursuit dans les établissements de Corse. Deux patients ont quitté les hôpitaux au cours des dernières 24 heures et deux autres patients, victimes de la Covid-19, sont sortis des services de réanimation où ils ne sont plus que 6 dont 5 en Corse-du-Sud. Le nombre de cas positifs (2) est lui aussi très faible. Il n'y a pas eu de décès supplémentaires et aucun cluster n'a été enregistré selon le bulletin quotidien de la situation de la Covid-19 dressé par l'agence régionale de la Santé.