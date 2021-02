Covid-19 : hospitalisations et réanimations en hausse ce lundi en Corse

Le taux de positivité a augmenté à 2,7%, selon les données publiées ce lundi par l'ARS de Corse.



L'agence régionale de la santé indique que les hospitalisations sont en hausse avec trois patients de plus par rapport à la veille.

Au total ce sont 61 personnes a être hospitalisées sur l'ile dont 8 (un de plus qu'hier) en soins intensifs ou réanimation.

37 en hospitalisation conventionelle, 8 en réanimation en haute-Corse et 16 en soins de suite et de réadaptation.



9388 personnes ont reçu la première dose du vaccin depuis le début de la campagne. 593 les deux doses.

Seulement 1 nouveau cas a été détecté ce lundi. Mais il faut rappeler que si les chiffres de ce 1 février sont encourageants c'est parce qu'ils sont souvent partiels, en raison notamment de la fermeture dominicale des laboratoires.