Les secrets des villages perchés de Corse

Vous l’avez compris. Corse regorge de villages perchés aux charmes uniques. Chacun de ces hameaux suspendus offre une immersion captivante dans l'histoire et la culture de l'île de Beauté.



Sant'Antonino

Sant'Antonino, perché sur un piton rocheux, domine majestueusement la côte balnéaire de la région. Avec ses maisons de pierres aux toits de tuiles rouges, ce village médiéval laisse une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Les visiteurs peuvent déambuler dans ses ruelles étroites pour découvrir des échoppes artisanales et des points de vue panoramiques à couper le souffle. Vous allez pouvoir en savoir plus ici.





Pigna

Pigna, réputé pour son artisanat et sa vie culturelle animée, attire les visiteurs avec ses ruelles pavées et ses maisons de caractère. Ce village perché est célèbre pour ses ateliers d'artisans, où l'on peut découvrir les métiers traditionnels de la région. Les concerts, les expositions et les festivals font vibrer les pierres ancestrales de Pigna tout au long de l'année.





Speloncato

Niché sur un éperon rocheux surplombant la vallée du Regino, Speloncato séduit par son charme intemporel et sa vue imprenable sur les montagnes corses. Les maisons de pierres aux volets colorés bordent les ruelles pavées. Ils invitent les visiteurs à flâner et à découvrir les trésors cachés de ce village perché. Mieux, Speloncato est également réputé pour son église baroque et son clocher élancé, témoins de son riche passé historique.





Nonza

Accroché à flanc de falaise, Nonza réserve un spectacle saisissant aux visiteurs qui découvrent ses ruelles escarpées et ses maisons pittoresques. Le village, célèbre pour sa tour génoise et sa plage de galets noirs, fascine par son audace architecturale et son panorama spectaculaire sur la mer. Nonza est un lieu chargé d'histoire et de légendes.

Pour dire peu, ces villages perchés de Corse possèdent leur propre caractère et leur histoire singulière, façonnés par des siècles d'histoire et de traditions. Par leur position stratégique, leur patrimoine architectural et leur ambiance authentique, ils captivent les visiteurs et les transportent