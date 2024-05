Corte : Le Secours Populaire ouvre une brocante

Le Secours populaire français existe depuis une trentaine d’années à Corte. Et cela fait plus de dix ans aujourd’hui que l’association a installé ses locaux à Chabrières, sur le RT 50. Il y a bien sûr beaucoup plus d’espace pour recevoir et vendre des vêtements, de l’électroménager, des chaussures, des jeux de livres, des jeux pour enfants, du matériel de puériculture ou encore de l’épicerie. Outre les salariés, l’association fonctionne essentiellement grâce aux nombreux bénévoles, même si ceux-ci pourraient être encore plus nombreux tant le travail est en perpétuelle augmentation. Son rôle est évidemment de venir en aide aux plus démunis, aux étudiants en pratiquant des prix défiant toute concurrence. Ces ventes sont possibles grâce aux nombreux dons reçus par le SPF. Des dons qui sont soit collectés par les bénévoles, soit déposés par les particuliers.





Le SPF organisait également des opérations vide-greniers, en collaboration avec les brocanteurs insulaires. Une opération qui permettait de recueillir des centaines d’objets et de mobiliers. Malheureusement, l’événement a été annulé faute de bénévoles, mais aussi en raison d’une logistique trop lourde à mettre en place. Les chineurs se sont donc retrouvés dans les locaux de l’association où tous les objets avaient du mal à trouver leur place. Une des bénévoles s’est donc proposé de procéder à un rangement minutieux de cette brocante et d’installer un point de vente dédié. Ainsi, depuis quelques jours, le comité de Corte du Secours populaire français dispose d’un petit local uniquement ouvert à la brocante. On y trouve des meubles, des couverts de style, des assiettes en porcelaine ainsi qu’en Arcopal, très à la mode aujourd’hui, des tasses, des cadres, des lampes de chevet, des lampes sur pied ou encore des horloges.





La brocante du SPF est ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures « et nous sommes beaucoup moins chers que les brocanteurs. Notre but n’étant pas de faire des bénéfices, mais de faire rentrer de l’argent dans les caisses du SPF pour aider les bénéficiaires », a soutenu Martine, bénévole du SPF.