Covid-19 : explosion des contaminations en Corse, 254 nouveaux cas en 24 heures

Les chiffres indiqués ce mercredi 15 juillet par l'ARS Corse sont sans appel : sur l'ile le nombre de cas positifs au Covid-19 a explosé. Lundi l'agence régionale de santé indiquait 100 nouveaux cas, mardi 92 et aujourd'hui pas moins de 254 nouveaux positifs ont été recensés dans les laboratoires de l'ile (231 en Haute-Corse et 23 en Corse-du-Sud).Sans surprise à cause des clusters balanins le département le plus touché est celui de la Haute-Corse où le taux d'incidence est plus fort que la moyenne nationale : 75 cas positifs pour 100.000 habitants , loin devant la Corse du Sud qui compte seulement 16 cas pour 100K.Le nombre de personnes hospitalisées est stable : 27 patient se trouvent dans les centres hospitaliers de l'ile, dont 3 en réanimation ou soins intensifs.50% des Corses ont reçus la première dose d'un vaccin face au 44,6% des insulaires soit 153 592 personnes qui ont complété leur cycle vaccinal.