Covid-19 et économie corse : un plan de relance proposé à Paris

Ils sont tous venus. Les organisations patronales comme l'U2P, la CPME Corsica, le Medef; les organisations professionnelles comme l'UMIH Corsica, le cercle des grandes maisons, les Gîtes de France, les représentants de l'hôtellerie de plein-air, les transporteurs routiers et de voyageurs, les guides diplômés de Corse, la Capeb, l'Union des ports de plaisance - qui est peut être la seule à avoir tiré son épingle du jeu dès la fin du premier confinement - la Fédération des foires rurales, les experts comptables et les représentants des syndicats de salariés (STC, CGT, CFTC) venus rappeler eux, que la crise était aussi sociale.



Au total ce sont une trentaine d'intervenants qui se sont succédé dans le campus formation de la CCI pour exprimer les uns après les autres les effets néfastes de la crise générée par le confinement et les conséquences catastrophiques que pourrait avoir la seconde vague de la Covid-19.



Tous se sont exprimés pour dresser un tableau (noir) de la situation après Jean Dominici, président de la CCI de Corse, Jean-Charles Martinelli, président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et Jean-François Samarcelli président de la chambre régionale d'agriculture.

Il est vrai que le président de la CCI de Corse avait donné le ton de l'après-midi en soulignant que, face à la situation faite à l'économie insulaire "l'urgence, la seule urgence qui vaille sur le terrain économique est désormais identifiée : c'est uniquement celle du passage à l'acte. Assez de palabres, de cycles, de discussions sans fin. Nous sommes convaincus que l'ensemble des mesures d'aides doivent se concentrer sur deux séries de mesures d'actions de portée immédiate".



Des mesures qui selon Jean Dominci doivent porter sur la sauvegarde de l'économie, du tissu et des emplois car si "les mesures de protection nationales de début d'année ont été importantes, elles étaient inadaptées à notre réalité insulaire et aujourd'hui totalement dépassées".

Pour le président de la CCI il importe d'éviter de venir s'écraser contre le mur de dettes, un "mur colossal de 1 millard 200 millions d'euros, de reparamétrer le PGE, d'alléger les charges fiscales et sociales de 2020 et même 2021, de prolonger le dispositif d'activité partielle au-delà de la prochaine saison ainsi que de mettre en place des mécanismes de solidarité financière pour les secteurs les plus impactés."





Pour Jean Dominici, "les moyens existent et ils sont nombreux" sauf que, comme, par exemple, France-Relance et ses 100 milliards d'euros, il ne concernera pas, sauf de façon marginale,. " les TPE et PME de Corse. Cela n'est ni normal au nom de l'équité, ni acceptable au nom de la solidarité nationale, alors que nous sommes ceux qui avons le plus souffert des effets de la crise".

Et pour en sortir il n'y a guère de mieux qu'un "plan ambitieux de relance spécifique à la Corse, construit avec un portefeuille de projets et construit sur un horizon de moyen terme" a martelé Jean Dominici. "Nous sommes réunis non pas pour se quereller, nu pour nous diviser, mais pour nous parler franchement, travailler ensemble, faire bloc, remonter des messages vers le national. Nous sommes là pour que l'économie de la Corse soit entendue et présente, bien présente dans les esprits des décideurs, de tous les décideurs en Corse comme à Paris !".