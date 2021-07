Covid-19 : en Haute-Corse, le port du masque devient obligatoire dans les zones les plus fréquentées

La "croissance inquiétante" de l'épidémie en Haute-Corse préoccupe les autorités que ce lundi 26 juillet ont annoncé des nouvelles mesures de freinage.





Port du masque obligatoire dans les zones denses

A partir de ce lundi soir le port du masque sera à nouveau obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus dans dans les "espaces denses", à forte concentration de population comme les zones piétonnes, de plusieurs villes du département.

L'arrêté précisant la liste des rues devrait tomber dans la journée après concertation avec les mairies qui devront préciser les zones exactes concernées par cette nouvelle obligation. Il est déjà précisé que cette interdiction ne s'appliquera pas aux plages et aux espaces naturels remarquables.





Les rassemblements de plus de 10 personnes interdits après 21 heures

Lors de la conférence de presse de ce lundi François Ravier a aussi annoncé que à partir de demain, mardi 27 juillet, les rassemblement de plus de dix personnes sur les plages et les espaces publiques extérieur seront interdit à partir de 21 heures.



Le représentant de l'Etat a aussi précisé qu'un "retour du couvre-feu est exclu à ce stade."





Une situation inquietante

"La situation se dégrade de jour en jour et ne concerne plus la seule Balagne" a indiqué François Ravier qui précise que la région du Grand Bastia et d'autres zones du département sont aussi fortement impactées par le circulation du virus. Le taux d'incidence en Haute-Corse est de 699 pour 100 000 sur les 7 derniers jours et 1274 nouveaux cas ont été détectés en une semaine.

"Le nombre de cas a doublé en une semaine dans le département qui a un taux de positivité de 7,4 %, très largement au dessus du national." - souligne le préfet qui rappelle que seul la vaccination peut freiner le virus.





La campagne s'accélère en Haute-Corse

Après la découverte du cluster balanin et depuis les annonces de la mise en place du pass sanitaire les centres de vaccination de l'ile ont été pris d'assaut : dans la semaine du 10 au 16 juillet, 16 408 personnes ont reçu leur première injection en Corse et la semaine dernière 6800 premières doses ont été injectées. Des chiffres encourageant selon le préfet qui rappelle "les doses ne manquent pas" et exhorte les Corses à se faire vacciner.