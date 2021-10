Covid-19 : en Corse le taux d'incidence dépasse de nouveau le seuil d'alerte

Hospitalisations en baisse



Selon les données publiées ce mercredi 27 octobre par Selon les données publiées ce mercredi 27 octobre par Santé Publique France cette hausse du nombre des cas n’a pas eu de conséquence sur la tension hospitalière. Au 24 octobre 21 personnes étaient hospitalisées, quatre de moins par rapport au 17 octobre) dont 11 en Corse-du- Sud et 10 en Haute-Corse (vs 13 au 17 octobre). Dimanche dernier 3 personnes étaient hospitalisées en réanimation ou soins intensifs/continus contre 6 le 17 octobre, avec une per-sonne en moins en Haute-Corse et deux en moins en Corse-du-Sud.

Températures en baisse, humidité, manque d'aération, relâchement des gestes barrières... les facteurs propices au regain de l'épidémie sont nombreux et inquiètent les autorités sanitaires qui depuis quelques temps alertent la population sur un possible rebond du virus.Si une cinquième vague n'est pas le scénario le plus probable, selon la directrice de l'Agence régionale de la santé de Corse, le relâchement des gestes barrières et l'arrivée du froid porteront à une augmentation de la circulation de tous les virus respiratoires y compris le coronavirus.Et le phénomène commence à se sentir dans les chiffres : le taux d'incidence global de l'ile a dépassé ce mercredi 27 octobre les 56 cas pour 100 000 habitants, ce qui constitue le seuil d'alerte. (En-Corse du-Sud on compte 60 cas pour 100 000 contre les 52 en Haute-Corse).Au cours de la semaine dernière, entre le lundi 18 et le dimanche 24 octobre, 15 362 Corses ont été nouvellement testés par RT-PCR ou test antigénique (18 140 la semaine précédente) et, parmi ceux-ci, 192 étaient positifs (contre 189 la semaine précédente.Même si ces chiffres sont pour l'heure à relativiser, on remarque une nette augmentation du nombre de cas si on tient compte de la baisse du 15% du nombre de dépistages. La fin de la gratuité des tests depuis le 15 octobre a en effet fait chuter le nombre de dépistages Covid pratiqués chaque semaine sur l'ile. Difficile dès lors de comparer les chiffres avec les semaines précédentes, il faut en effet s'attendre à ce que de nombreuses personnes infectées n'aient pas été détectées.