Covid-19 en Corse : 484 nouveaux cas en 24 heures et hospitalisations en hausse

Les contaminations au Covid-19 ne cessent pas d'augmenter sur l'ile qui enregistre aujourd'hui un nouveau record avec 484 nouveaux cas positifs enregistrés en 24 heures. Le bulletin de l'As indique que c'est surtout et encore en Haute-Corse que les chiffres flambent avec 378 positifs. Dans le département le taux d'incidence est également en hausse avec une valeur de 694 pour 100 000 sur les 7 derniers jours et un taux de positivité de 7,5%



Hospitalisations en hausse

33 personnes (21 à Bastia et 12 à Ajaccio), six de plus d'hier, sont hospitalisées en Corse après avoir contracté le virus, dont ( en service de réanimation et soins intensifs. Depuis le début de l'épidémie, 232 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés en Corse.