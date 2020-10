Covid-19 en Corse : 305 cas positifs en une semaine

Une augmentation de cas chez les 20-39 ans Par classe d’âge, au niveau régional, le taux d’incidence brut est en augmentation dans l’ensemble des classes d’âges, et principalement chez les 20-39 ans et les 65 ans et plus . Au niveau départemental, le taux d’incidence augmentent dans toutes les classes d’âge sauf chez les 15-19 ans en Corse-du-Sud.

En Corse, une augmentation du nombre de personnes hospitalisées pour COVID-19, tous services confondus et observée, cependant une stabilisation des hospitalisations en réanimation est observée depuis le point de la semaine dernière. 32 personnes étaient hospitalisées (+ 7 par rapport au 4 octobre) : 11 en Corse-du-Sud (dont 3 en service de réanimation ou de soins intensifs) et 21 en Haute-Corse (dont 4 en service de réanimation ou de soins intensifs) .





Aucun décès cette semaine

Depuis le début de la surveillance, et jusqu’au 11 octobre, 68 personnes sont décédées à l’hôpital (aucun nouveau décès à déplorer par rapport au 4 octobre) : 52 en Corse-du-Sud et 16 en Haute-Corse.

Face à cette situation, l’ARS rappelle à la population que les gestes barrières sont à appliquer partout, tout le temps, et notamment en famille ou entre amis. "Les cartes sont entre vos mains !" lance l'agence en conseillant aux voyageurs qui débarquent sur l'ile d'effectuer un test RT-PCR avant leur arrivée : "pour protéger sa famille et ses amis, il est également fortement conseillé à toutes les personnes entant en Corse de faire un RT-PCR, soit 72 h avant le voyage si c’est possible, soit dès l’arrivée dans l’île. Les laboratoires de Corse se sont organisés pour pourvoir tester rapidement ces personnes durant la période des vacances. La prise de rendez-vous est conseillée et possible dès maintenant ! Les lieux de prélèvements sont disponibles sur www.santé.fr