Covid-19 en Corse : 23 personnes hospitalisées, 6 en réanimation

C.-V. M le Mardi 5 Mai 2020 à 16:34

L'épidémie de coronavirus semble marquer une pause en Corse. Ce 5 Mai 2020, 276 prélèvements ont été opérés dans les hôpitaux et laboratoires de ville. Tous se sont avérés négatifs. A noter aussi, selon l'ARS de Corse, qu'il n'y a plus, désormais ,que 23 personnes hospitalisées (17 à Ajaccio, le reste à Bastia) et que 6 patients sont encore en réanimation et soins intensifs. Le bilan total de l'épidémie est toujours de 66 morts, 53 en milieu hospitalier et 13 dans les Ehpad. L’Ars de Corse rappelle, cependant, que pour réussir la levée progressive du confinement, il faut plus que jamais, appliquer scrupuleusement tous les gestes barrières, respecter la distanciation physique minimale d’un mètre et réduire le nombre de nos contacts.

