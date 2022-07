Covid-19 en Corse : 2 décès et 3 977 cas en une semaine

Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation est en augmentation, comme celui en réanimation par rapport à la semaine dernière : 46 nouvelles admissions sont à dénombrer au cours de la semaine dont 6 contre les 32 au cours de la semaine précédente.

Au 7 juillet 90 patients sont hospitalisés avec une moyenne d’âge de 73,9 ans dont 5 patients en réanimation.

Le Covid-19 n’a pas encore fait ses adieux et continue de se réinventer sans cesse. Cet été ce sont les sous-variants BA.4 et BA.5 qui causent une flambée de cas dans plusieurs pays européens y compris la France où la reprise des contaminations est observée depuis quelques semaines.En Corse, selon le bilan de l’épidémie de Covid-19 publié ce jeudi 7 juillet par l'ARS 3 977 nouveaux cas de Covid-19 (2 423 la semaine dernière ) ont été recensés entre 27 juin et le 3 juillet soit 568 cas quotidiens.L'ile affiche un taux d’incidence de 1 154 cas pour 100 000 habitants, en hausse de 64% par rapport à la semaine précédente. "La circulation virale continue d’augmenter de manière importante. La file active des hospitalisations conventionnelles est en augmentation, comme celle en réanimation." détaille l'agence l'ARS dans son communiqué.Au 4 juillet 2022, en Corse, 67,5 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,8 % a reçu une première dose de rappel.