Covid-19 en Corse : 1 cluster, 208 nouveaux cas et hospitalisations en nette baisse

Dans son bulletin quotidien l'ARS de Corse fait état de 208 nouveaux cas positifs : 103 en Haute-Corse et 105 en Corse-du-Sud. Actuellement le taux de positivité calculé sur 7 jours glissantes est de 2,9 % et il a baissé de 1,2% zen une semaine.Le nombre d'hospitalisations a nettement baissé au cours des 24 dernières hères avec 7 patients qui ont quitté l'hôpital. 73 personnes restent toujours hospitalisées dans les 2 hôpitaux de Corse dont 16 en réanimation et soins intensifs (8 en Corse-du-Sud, et 8 en Haute-Corse). L'âge des patients en réanimation remonte un peu et il est maintenant de 58 ans.Un nouveau cluster été détecté dans un établissement médico-social en Haute-Corse.Pour ce qui est des vaccinations 232 754 personnes - soit 67,5 % de la population - ont reçu une première dose et 206 536 autres (59,9% de Corses) ont été vaccinées en schéma complet.